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Perzov Demid Ermolaev

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: ?

Мать: Matrona Kuzmina

Смерть
Неизвестно
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