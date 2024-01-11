Люхин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Люхин Иван Харитонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Люхина Авдотья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Люхина) Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Люхина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Люхина) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Люхина Авдотья Михайловна
Смерть
1855
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния