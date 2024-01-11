Люхин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюхин Григорий Иванович

Люхин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люхин Иван Харитонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люхин Федор Григоревич

Мать ребёнка: Люхина Авдотья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люхина Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Люхина) Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Люхина Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Люхина) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Люхина Авдотья Михайловна

Смерть
1855
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.