Шутова (Щеняева) Татьяна Федоровна
Место рожденияП.Борисовка Туркестанского р-на Чимкентской обл.
Дата рождения24.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1956
Отец: Щеняев Фёдор Иванович
П.Борисовка Туркестанского р-на Чимкентской обл.
Бракосочетание
23.04.1977
Г.Чимкент
Рождение ребёнка
27.05.1980
Сын: Шутов Павел Александрович
Отец ребёнка: Шутов Александр Иванович
Г.Чимкент
Рождение ребёнка
11.07.1983
Дочь: Шутова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Шутов Александр Иванович
Г.Чимкент
Рождение ребёнка
26.05.1988
Сын: Шутов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Шутов Александр Иванович
Г.Чимкент