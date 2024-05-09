Шутова (Щеняева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Щеняева) Татьяна Федоровна

Место рождения

П.Борисовка Туркестанского р-на Чимкентской обл.

Дата рождения

24.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1956

Отец: Щеняев Фёдор Иванович

Мать: Начинова Марфа Григорьевна

П.Борисовка Туркестанского р-на Чимкентской обл.
Бракосочетание
23.04.1977

Муж: Шутов Александр Иванович

Г.Чимкент
Рождение ребёнка
27.05.1980

Сын: Шутов Павел Александрович

Отец ребёнка: Шутов Александр Иванович

Г.Чимкент
Рождение ребёнка
11.07.1983

Дочь: Шутова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Шутов Александр Иванович

Г.Чимкент
Рождение ребёнка
26.05.1988

Сын: Шутов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Шутов Александр Иванович

Г.Чимкент

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