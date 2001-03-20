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Никитина Екатерина Васильевна
Никитина Екатерина Васильевна
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Место рождения
Березники
, город Березники, Пермский край
Дата рождения
20.03.2001
Пол
Женский
Отец
Никитин Василий Анатольевич
1975 г.р.
Мать
Никитина (Грачева) Вера Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2001
Отец:
Никитин Василий Анатольевич
Мать:
Никитина Вера Владимировна
Березники
, город Березники, Пермский край
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