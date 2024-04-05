Brejnak Franciszek 14.03.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Brejnak Franciszek

Место рождения

Rzońce/Długosiodło akt 40/1868

Дата рождения

14.03.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1868

Отец: Brejnak Jakub

Мать: Brejnak (Bardyszewska) Joanna

Rzońce/Długosiodło akt 40/1868
Бракосочетание
27.08.1900

Жена: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia

Długosiodło akt 55/1900
Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: (Brejnak) Zofia

Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia

Długosiodło akt 249/1901
Рождение ребёнка
05.09.1904

Дочь: Kowalska (Brejnak) Anna

Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia

Długosiodło akt 241/1904
Рождение ребёнка
05.05.1906

Дочь: Groszyk (Brejnak) Marianna

Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia

Długosiodło akt 114/1906
Смерть
Неизвестно

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