Brejnak Franciszek
Место рожденияRzońce/Długosiodło akt 40/1868
Дата рождения14.03.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1868
Отец: Brejnak Jakub
Rzońce/Długosiodło akt 40/1868
Бракосочетание
27.08.1900
Długosiodło akt 55/1900
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: (Brejnak) Zofia
Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia
Długosiodło akt 249/1901
Рождение ребёнка
05.09.1904
Дочь: Kowalska (Brejnak) Anna
Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia
Długosiodło akt 241/1904
Рождение ребёнка
05.05.1906
Дочь: Groszyk (Brejnak) Marianna
Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia
Długosiodło akt 114/1906
Смерть
Неизвестно