Магола (Блинова) Галина Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магола (Блинова) Галина Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1935

Пол

Женский

Отец

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Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ходакова Параскева Александровна

Рождение ребёнка
27.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тегульдет, Тегульдетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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