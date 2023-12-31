Магола (Блинова) Галина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1935
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тегульдет, Тегульдетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности