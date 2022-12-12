Кузнецова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1898

Дата смерти

04.11.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кузнецов Федор Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
15.05.1923

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
01.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Смерть
04.11.1982
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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