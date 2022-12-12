Кузнецова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1898
Дата смерти04.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
15.05.1923
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
01.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Смерть
04.11.1982
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область