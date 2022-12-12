Бабичев Андрей Кондратьевич
Место рожденияг. Полтава, Полтавская обл., Украина
Дата рождения30.08.1797
Дата смерти18.06.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1813 по 1821
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1821 по 1828
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1828 по 1830
Место жительства
С 1830 по 1833
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1833 по 1837
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1846 по 1847
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1847 по 1859
Смерть
18.06.1859