Бабичев Андрей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичев Андрей Кондратьевич

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Место рождения

г. Полтава, Полтавская обл., Украина

Дата рождения

30.08.1797

Дата смерти

18.06.1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1813 по 1821
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1821 по 1828
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1828 по 1830
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1830 по 1833
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1833 по 1837
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1846 по 1847
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1847 по 1859
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.06.1859
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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