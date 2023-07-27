Минзида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минзида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Абдуламир

Мать: Асадуллина Гулбазир

Смерть
Неизвестно
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