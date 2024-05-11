Рудаков Петр Тимофеевич 18.08.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудаков Петр Тимофеевич

Место рождения

Озёры, Озеры, Московская область

Дата рождения

18.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1909

Отец: Рудаков Тимофей Абрамович

Мать: Рудакова Хавронья Ивановна

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудаков Надежда Петровна

Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Вера Петровна

Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна

Призыв на военную службу
17.03.1941
Воинское звание: Рядовой
Рождение ребёнка
27.08.1945

Дочь: Верханова (Рудакова) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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