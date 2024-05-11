Рудаков Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудаков Надежда Петровна
Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Вера Петровна
Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна
Призыв на военную службу
17.03.1941
Воинское звание: Рядовой
Рождение ребёнка
27.08.1945
Дочь: Верханова (Рудакова) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Рудакова (Кривошеина) Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно