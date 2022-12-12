Подойницина (Семенюта) Надежда Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.09.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955
Место жительства
С 1955
Бракосочетание
Между 1971 и 1973
Рождение ребёнка
05.10.1973
Отец ребёнка: Волощук Алик Константинович
Бракосочетание
Между 1975 и 1986
Рождение ребёнка
24.07.1979
Дочь: Каракина Елена Аликовна
Отец ребёнка: Волощук Алик Константинович
Рождение ребёнка
01.06.1987
Сын: Подойницын Александр Николаевич
Отец ребёнка: Подойницын Николай Валерьевич
Место жительства
1987