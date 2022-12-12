Подойницина (Семенюта) Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подойницина (Семенюта) Надежда Семёновна

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Место рождения

Косовцево

Дата рождения

01.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955

Отец: Семенюта Семён Никитович

Мать: Семенюта Александра Семёновна

Место жительства
С 1955
Бракосочетание
Между 1971 и 1973

Муж: Волощук Алик Константинович

Рождение ребёнка
05.10.1973

Сын: Волощук Игорь Аликович

Отец ребёнка: Волощук Алик Константинович

Бракосочетание
Между 1975 и 1986

Муж: Подойницын Николай Валерьевич

Рождение ребёнка
24.07.1979

Дочь: Каракина Елена Аликовна

Отец ребёнка: Волощук Алик Константинович

Рождение ребёнка
01.06.1987

Сын: Подойницын Александр Николаевич

Отец ребёнка: Подойницын Николай Валерьевич

Место жительства
1987
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