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Коньков Иван Григорьевич

Место рождения

Чкаловская область, Белозерский район, д. Сенцовка РСФСР

Дата рождения

1925

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Коньков Григорий Васильевич

Мать: (Коньков) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конькова (Колбаско) Анна Мироновна

Военная награда
Неизвестно
Коньков Иван Григорьевич красноармеец__.__.1925 Место рождения Чкаловская обл., Белозерский р-н, д. Синцовка Место призыва Белозерский РВК, Чкаловская обл., Белозерский р-н Воинская часть 825 шап ( 82... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конькова (Колбаско) Анна Мироновна

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Золотько (Конькова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Конькова (Колбаско) Анна Мироновна

Смерть
1982

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