Ионченкова Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионченкова Виктория Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1980

Отец: Ионченков Александр Петрович

Мать: Ионченкова Юлия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антиликатор Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Сергей Борисович

Рождение ребёнка
30.04.2012

Сын: Антиликатор Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Антиликатор Владимир

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