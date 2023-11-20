Ионченкова Виктория Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антиликатор Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Сергей Борисович
Рождение ребёнка
30.04.2012
Сын: Антиликатор Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Антиликатор Владимир