Филиппова (Королёва) Ксения Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти23.08.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Королёв Карп
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Филиппова Антонина Прокопьевна
Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Филиппов Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович
с. Ростовка Называевский район Омская область
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Филимонова Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Филиппов Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Паникаровских Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Сидоренко Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1984