Филиппова (Королёва) Ксения Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Королёва) Ксения Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Королёв Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Филиппова Антонина Прокопьевна

Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Филиппов Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович

с. Ростовка Называевский район Омская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Филимонова Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Филиппов Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Паникаровских Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Сидоренко Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Филиппов Прокопий Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Прокопий Степанович

Смерть
23.08.1984
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