Волова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолова Татьяна Александровна

Волова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Волов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Марина Александровна

Отец ребёнка: Волов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Марина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волов Александр Николаевич

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