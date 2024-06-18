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Тарасова Татьяна

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Место рождения

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1987

Отец: Тарасов Юрий

Мать: не указана

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
29.03.2006

Дочь: Тарасова Анастасия Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.08.2014

Сын: Новожилов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

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