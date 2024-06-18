Тарасова Татьяна
Место рождения
Дата рождения18.04.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1987
Отец: Тарасов Юрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.2006
Дочь: Тарасова Анастасия Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.08.2014
Сын: Новожилов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович