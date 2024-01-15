Прилуцкий Фёдор Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкий Фёдор Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

06.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1911

Жена: Пушкарева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Прилуцкий Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
?.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Михайловна

Курская область суджанский район село Черкасское Поречное
Смерть
06.06.1943
Белгородская область посёлок Ивня братская могила №1
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