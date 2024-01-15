Прилуцкий Фёдор Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти06.06.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1911
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прилуцкий Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Михайловна
Курская область суджанский район село Черкасское Поречное
Смерть
06.06.1943
Белгородская область посёлок Ивня братская могила №1