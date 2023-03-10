Пронина Ефросинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронина Ефросинья Егоровна

Пронина Ефросинья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Пронина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич

Бракосочетание
До 1949

Муж: Пронин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Василий Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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