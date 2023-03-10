Пронина Ефросинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Пронина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич
Бракосочетание
До 1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пронин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно