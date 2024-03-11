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Литвинов Василий Павлович

Место рождения

дер. Федотовичи, Тихвинский уезд

Дата рождения

03.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1865

Отец: Литвинов Павел Васильевич

Мать: Надежда Богдановна

Рождение ребёнка
26.03.1889

Дочь: (Литвинова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Матрона Петровна

Поручитель
17.01.1895
воспреемник со сторны жениха Семена Павловича Литвинова | Воспреемник
Смерть
Неизвестно

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