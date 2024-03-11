Литвинов Василий Павлович
Место рождениядер. Федотовичи, Тихвинский уезд
Дата рождения03.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1865
Отец: Литвинов Павел Васильевич
Мать: Надежда Богдановна
Рождение ребёнка
26.03.1889
Дочь: (Литвинова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Матрона Петровна
Поручитель
17.01.1895
воспреемник со сторны жениха Семена Павловича Литвинова | Воспреемник
Смерть
Неизвестно