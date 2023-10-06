Салтымаков Валерий Григорьевич
Место рождениягород Прокопьевск, Новосибирская область, РСФСР
Дата рождения28.10.1938
Дата смерти06.10.2023
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938
город Прокопьевск, Новосибирская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Углеуральск, Пермская область, СССР
Смерть
06.10.2023
город Майкоп, Республика Адыгея, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Новое кладбище, город Майкоп, Республика Адыгея, Российская Федерация