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Салтымаков Валерий Григорьевич

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Место рождения

город Прокопьевск, Новосибирская область, РСФСР

Дата рождения

28.10.1938

Дата смерти

06.10.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938

Отец: Салтымаков Григорий Никитович

Мать: Салтымакова Евдокия Ивановна

город Прокопьевск, Новосибирская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Углеуральск, Пермская область, СССР
Смерть
06.10.2023
город Майкоп, Республика Адыгея, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Новое кладбище, город Майкоп, Республика Адыгея, Российская Федерация

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