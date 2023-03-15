Копосова (Першакова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова (Першакова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1955

Сын: Копосов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Копосов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копосов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Копосов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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