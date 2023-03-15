Копосова (Першакова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1955
Сын: Копосов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Копосов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копосов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Копосов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно