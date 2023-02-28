Емельян
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Александра Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно