Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельян

Емельян

avatar

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Александра Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Палагин Сергей Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close