Игонин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1947
Дата смерти05.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1947
Отец: Игонин Василий Петрович
Мать: Игонина Зоя Сидоровна
Рождение ребёнка
21.07.1971
Сын: Игонин Василий Александрович
Мать ребёнка: Игонина Раиса Александровна
Рождение ребёнка
05.04.1974
Сын: Игонин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Игонина Раиса Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1984
Дочь: Рябова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Игонина Раиса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2017