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Игонин Александр Васильевич

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Место рождения

Двулучное, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

24.05.1947

Дата смерти

05.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1947

Отец: Игонин Василий Петрович

Мать: Игонина Зоя Сидоровна

Двулучное, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
21.07.1971

Сын: Игонин Василий Александрович

Мать ребёнка: Игонина Раиса Александровна

Рождение ребёнка
05.04.1974

Сын: Игонин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Игонина Раиса Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1984

Дочь: Рябова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Игонина Раиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина Раиса Александровна

Смерть
05.01.2017
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