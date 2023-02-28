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Чепенец Владимир Аркадьевич

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Место рождения

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область

Дата рождения

02.01.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: не указан

Мать: Чепенец Надежда Андреевна

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
03.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепенец Вера Петровна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
09.01.1982

Сын: Чепенец Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Чепенец Вера Петровна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепенец Вера Петровна

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