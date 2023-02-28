Чепенец Владимир Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепенец Вера Петровна
Рождение ребёнка
09.01.1982
Сын: Чепенец Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Чепенец Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепенец Вера Петровна