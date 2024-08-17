Липанова Пелагея Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Липанова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липанов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.

Дочь: Липанова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Липанов Федор Михайлович

Старое Погорелово, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1885

Дочь: Липанова Харитина Федоровна

Отец ребёнка: Липанов Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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