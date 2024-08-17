Липанова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.
Дочь: Липанова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Липанов Федор Михайлович
Старое Погорелово, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1885
Дочь: Липанова Харитина Федоровна
Отец ребёнка: Липанов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно