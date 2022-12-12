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Афонькин Сергей Сергеевич

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Место рождения

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.10.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1935

Отец: Афонькин Сергей Андреевич

Мать: Афонькина Анна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.1959

Дочь: Пименова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Афонькина Нина Минеевна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
12.04.1967

Сын: Афонькин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Афонькина Нина Минеевна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонькина Нина Минеевна

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