Афонькин Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1935
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1935
Отец: Афонькин Сергей Андреевич
Мать: Афонькина Анна
Рождение ребёнка
05.07.1959
Дочь: Пименова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Афонькина Нина Минеевна
Рождение ребёнка
12.04.1967
Сын: Афонькин Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Афонькина Нина Минеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонькина Нина Минеевна