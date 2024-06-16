Батухтина Параскева Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Батухтин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Батухтин Гаврила Миронов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Батухтин Ефрем Гаврилович
Отец ребёнка: Батухтин Гаврила Миронов
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Батухтин Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Батухтин Гаврила Миронов
Смерть
Неизвестно