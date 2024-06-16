Батухтина Параскева Мартынова Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батухтина Параскева Мартынова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Батухтин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Батухтин Гаврила Миронов

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Батухтин Ефрем Гаврилович

Отец ребёнка: Батухтин Гаврила Миронов

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Батухтин Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Батухтин Гаврила Миронов

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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