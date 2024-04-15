Ковалев Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ковалев Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Михайловна
Место жительства
С 1846
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ковалев Андрей Михайлович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ковалев Матвей Михайлович
Восприемник
27.04.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Семен Тарасович Щербаков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно