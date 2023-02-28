Лисин Фёдор Васильев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Лисин Василий Прохоров
Мать: ?
Место жительства
1858
51
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Лисина Февронья Анофриева
Бракосочетание
24.05.1868
Жена: Наталья Евдокимова
Рождение ребёнка
07.06.1870
Дочь: Акилина Фёдорова
Мать ребёнка: Наталья Евдокимова
Смерть
Неизвестно