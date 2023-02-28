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Лисин Фёдор Васильев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Лисин Василий Прохоров

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
51
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лисин Василий Васильев

Мать ребёнка: Лисина Февронья Анофриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.05.1868

Жена: Наталья Евдокимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1870

Дочь: Акилина Фёдорова

Мать ребёнка: Наталья Евдокимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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