Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1871

Отец: Иванов Зиновий Федорович

Мать: Иванова Акилина Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Крещение
11.06.1871
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Коестная: дочь Тимофея Алексеевича Кузнецова - Мария
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ефимов Николай Косьмов

Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович

Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Ефимов Косьма Иванович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1895

Сын: Ефимов Николай Косьмович

Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1896

Дочь: Полушкина (Ефимова) Зоя Косьмовна

Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1903

Дочь: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Ефимова) Людмила Косьмовна

Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.