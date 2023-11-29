Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1871
Отец: Иванов Зиновий Федорович
Мать: Иванова Акилина Ивановна
Крещение
11.06.1871
Коестная: дочь Тимофея Алексеевича Кузнецова - Мария
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
30.11.1895
Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1896
Дочь: Полушкина (Ефимова) Зоя Косьмовна
Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1903
Дочь: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна
Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Ефимова) Людмила Косьмовна
Отец ребёнка: Ефимов Косьма Иванович
Смерть
Неизвестно