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Афанаскин Александр Семенович

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Место рождения

Рязанская обл, Чучковский р-н, Старо-Пластиково

Дата рождения

13.11.1947

Дата смерти

02.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1947

Отец: Афанаскин Семен Григорьевич

Мать: Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна

Образование
Неизвестно
7 классов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанаскина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанаскина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Афанаскина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанаскина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Афанаскина Мария

Смерть
02.01.1978
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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