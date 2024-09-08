Афанаскин Александр Семенович
Место рожденияРязанская обл, Чучковский р-н, Старо-Пластиково
Дата рождения13.11.1947
Дата смерти02.01.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1947
Образование
Неизвестно
7 классов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанаскина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афанаскина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Афанаскина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афанаскина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Афанаскина Мария
Смерть
02.01.1978
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно