Холявка Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холявка Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1965

Сын: Холявка Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Холявка Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявка Василий Михайхлович

Мать ребёнка: Холявка Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявка Николай Михайлович

Мать ребёнка: Холявка Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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