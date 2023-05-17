Холявка Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1965
Сын: Холявка Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Холявка Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявка Василий Михайхлович
Мать ребёнка: Холявка Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявка Николай Михайлович
Мать ребёнка: Холявка Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно