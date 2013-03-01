Грудина (Бушуева) Антонида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1938
Дата смерти01.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938
Отец: Бушуев Семен Иванович
Мать: Бушуева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.?
Дочь: Грудина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.05.?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1966
Дочь: Грудина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.03.2013