Грудина (Бушуева) Антонида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудина (Бушуева) Антонида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1938

Дата смерти

01.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938

Отец: Бушуев Семен Иванович

Мать: Бушуева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудин Николай Егорович

Рождение ребёнка
23.03.?

Дочь: Грудина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.05.?

Сын: Грудин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.07.1966

Дочь: Грудина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.03.2013

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