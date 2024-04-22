Жирехина (Кочегарова) Феодосия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирехина (Кочегарова) Феодосия Стефановна

Место рождения

Топилы, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочегаров Стефан Пантелеймонов

Мать: Кочегарова Анастасия Кузьминична

Топилы, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.01.1897

Муж: не указан

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирехин Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Жирехин Лаврентий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирехин Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Жирехин Лаврентий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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