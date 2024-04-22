Жирехина (Кочегарова) Феодосия Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1897
Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жирехин Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Жирехин Лаврентий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жирехин Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Жирехин Лаврентий Емельянович
Смерть
Неизвестно