Цысс Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цысс Савва Гаврилович
Мать: Цысс Федора Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цысс Ольга
Рождение ребёнка
20.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цысс Ольга
Рождение ребёнка
18.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цысс Ольга
Смерть
Неизвестно