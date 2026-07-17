Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
женский, родилась Около 1810
умерла 1848
МатьАнненская (Соколова) АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА1784 г.р.
ОтецАнненский НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ1773 г.р.
Супруги
Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧОколо 1787 г.р.
Дети
Анненская (Ткачёва) АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА29.06.1840 г.р.
Криль (Ткачёва) СОФЬЯ НИКИТИЧНА1842 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1810
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
29.06.1840
Дочь: Анненская (Ткачёва) АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА
Отец ребёнка: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Криль (Ткачёва) СОФЬЯ НИКИТИЧНА
Отец ребёнка: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
15.06.1843
Отец ребёнка: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
11.07.1844
Сын: Ткачёв ПЁТР НИКИТИЧ
Отец ребёнка: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ
Смерть
1848