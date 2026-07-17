Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ткачёва (Анненская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1810

умерла 1848

Мать
Анненская (Соколова) АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА1784 г.р.
Отец
Анненский НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ1773 г.р.
Супруги
Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧОколо 1787 г.р.
Дети
Анненская (Ткачёва) АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА29.06.1840 г.р.
Криль (Ткачёва) СОФЬЯ НИКИТИЧНА1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Анненский НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Мать: Анненская (Соколова) АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

Бракосочетание
Около 1839

Муж: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
29.06.1840

Дочь: Анненская (Ткачёва) АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА

Отец ребёнка: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Криль (Ткачёва) СОФЬЯ НИКИТИЧНА

Отец ребёнка: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
15.06.1843

Сын: Ткачёв АНДРЕЙ НИКИТИЧ

Отец ребёнка: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
11.07.1844

Сын: Ткачёв ПЁТР НИКИТИЧ

Отец ребёнка: Ткачёв НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

Смерть
1848

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