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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Иван

Мать: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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