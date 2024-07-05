Савинкова Стефанида (Степанида) Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1847 ст.
Сын: Савинков Пётр Стефанович (Степанович)
Отец ребёнка: Савинков Стефан Автономович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.110об-111 восприемники: Лапшин, Анастасия Андреевна Корабельникова
Смерть
Неизвестно