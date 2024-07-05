Савинкова Стефанида (Степанида) Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинкова Стефанида (Степанида) Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Стефан Автономович

Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.12.1847 ст.

Сын: Савинков Пётр Стефанович (Степанович)

Отец ребёнка: Савинков Стефан Автономович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.110об-111 восприемники: Лапшин, Анастасия Андреевна Корабельникова
Смерть
Неизвестно

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