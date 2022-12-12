Бабкина Васса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Васса Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бабкина Ксения Евтеевна (Евтихиевна)

Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.10.1838

Сын: Бабкин Иван Евтеевич

Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Евтей Максимович

Смерть
Неизвестно
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