Агрипина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Сергеевна

Место рождения

Смуравьево-2, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смуравьево-2, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
24.06.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.06.1899 Калихновщины Николай Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Смуравьево кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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