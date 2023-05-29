Агрипина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
24.06.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.06.1899 Калихновщины Николай Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Смуравьево кр... Показать все
Смерть
Неизвестно