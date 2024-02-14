Батыров Руслан
Место рожденияг. Алматы Казахстан
Дата рождения197
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Алма-Ата, Казахстан
Рождение ребёнка
05.02.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Алма-Ата, Казахстан