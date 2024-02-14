Батыров Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батыров Руслан

Место рождения

г. Алматы Казахстан

Дата рождения

197

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
197

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Алматы Казахстан
Рождение ребёнка
18.12.2001

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г.Алма-Ата, Казахстан
Рождение ребёнка
05.02.2005

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г.Алма-Ата, Казахстан
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