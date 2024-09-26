Беляй Тимофей I 1
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Беляй (Белянок) Никифор
Мать: Беляй (Белянок) Хотимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Беляй Захарий
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Беляй Павел
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Беляй Иван
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Беляй Михаил
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Беляй Петр
Мать ребёнка: Беляй Марфа
Смерть
Неизвестно