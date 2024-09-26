Беляй Тимофей I 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляй Тимофей I 1

Беляй Тимофей I 1

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Беляй (Белянок) Никифор

Мать: Беляй (Белянок) Хотимия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Марфа

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Беляй Захарий

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Беляй Павел

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Беляй Иван

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Беляй Михаил

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Беляй Петр

Мать ребёнка: Беляй Марфа

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.