Ткаченко Яна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Яна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.05

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.05

Отец: Ткаченко Сергей Сергеевич

Мать: Ткаченко Александра Николаевна

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