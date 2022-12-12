Дворядкина (Головкина) Валентина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Головкин Афанасий Николаевич
Мать: Головкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дворядкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Дворядкин ?
Смерть
2019
Тула, город Тула, Тульская область