Дворядкина (Головкина) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворядкина (Головкина) Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Головкин Афанасий Николаевич

Мать: Головкина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворядкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Дворядкин ?

Смерть
2019
Тула, город Тула, Тульская область
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