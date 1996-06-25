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Гусев(Степашин) Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1934

Дата смерти

25.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1934

Отец: Гусев Степан Фëдорович

Мать: Гусева Анна Александровна

Рождение ребёнка
02.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Римма Васильевна

Рождение ребёнка
07.01.1961

Сын: Гусев Александр Степанович

Мать ребёнка: Гусева Римма Васильевна

Рождение ребёнка
10.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Римма Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Римма Васильевна

Смерть
25.06.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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