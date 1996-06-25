Гусев(Степашин) Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1934
Дата смерти25.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1934
Отец: Гусев Степан Фëдорович
Рождение ребёнка
02.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Римма Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1961
Сын: Гусев Александр Степанович
Мать ребёнка: Гусева Римма Васильевна
Рождение ребёнка
10.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Римма Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Римма Васильевна
Смерть
25.06.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область