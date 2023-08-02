Архипов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Вероника

Мать ребёнка: Архипова Венера Равильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Ася

Мать ребёнка: Архипова Венера Равильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Олеся

Мать ребёнка: Архипова Венера Равильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Венера Равильевна

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