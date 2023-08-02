Архипов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Вероника
Мать ребёнка: Архипова Венера Равильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Ася
Мать ребёнка: Архипова Венера Равильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Олеся
Мать ребёнка: Архипова Венера Равильевна
Бракосочетание
Неизвестно