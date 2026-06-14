Бодиско МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
мужской, родился 05.03.1803
умер 28.06.1867
ОтецБодиско АНДРЕЙ (Генрих Мориц) АНДРЕЕВИЧ30.05.1753 г.р.
Супруги
Бодиско (Тиличеева) ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА1822 г.р.
Дети
Бодиско МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ1849 г.р.
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Рождение
05.03.1803
Отец: Бодиско АНДРЕЙ (Генрих Мориц) АНДРЕЕВИЧ
Мать: Бодиско (Де Сен-Поль) АННА (Юлия Анна-Мария Горгона) ИВАНОВНА
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бодиско МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Бодиско (Тиличеева) ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
Смерть
28.06.1867