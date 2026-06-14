Бодиско МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 05.03.1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодиско МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 05.03.1803

умер 28.06.1867

Отец
Бодиско АНДРЕЙ (Генрих Мориц) АНДРЕЕВИЧ30.05.1753 г.р.
Мать
Бодиско (Де Сен-Поль) АННА (Юлия Анна-Мария Горгона) ИВАНОВНА1770 г.р.
Супруги
Бодиско (Тиличеева) ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА1822 г.р.
Дети
Бодиско МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1803

Отец: Бодиско АНДРЕЙ (Генрих Мориц) АНДРЕЕВИЧ

Мать: Бодиско (Де Сен-Поль) АННА (Юлия Анна-Мария Горгона) ИВАНОВНА

Бракосочетание
1846

Жена: Бодиско (Тиличеева) ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бодиско МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Бодиско (Тиличеева) ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

Смерть
28.06.1867

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