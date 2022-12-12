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Грибкова Наталья Ивановна

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Место рождения

Выкса, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

18.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1966

Отец: Шеваренков Иван

Мать: Шеваренкова Нина

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1985

Дочь: Грибкова Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Грибков Евгений Васильевич

Лубяники, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1987

Дочь: Грибкова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Грибков Евгений Васильевич

Лубяники, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грибков Евгений Васильевич

Лубяники, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.06.?

Муж: Грибков Евгений Васильевич

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