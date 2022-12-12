Грибкова Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1966
Отец: Шеваренков Иван
Мать: Шеваренкова Нина
Рождение ребёнка
01.12.1985
Дочь: Грибкова Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Грибков Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1987
Дочь: Грибкова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Грибков Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грибков Евгений Васильевич
Бракосочетание
25.06.?