Коротких (Савин) Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротких (Савин) Федор Кузьмич

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Место рождения

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.02.1903 ст.

Дата смерти

После 1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1880 г.р.

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
С ?.09.1841
Политрук
Рождение
16.02.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: Савина Агрипина Фотеева

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Крещение
17.02.1903 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1920

Жена: Коротких Анастасия Спиридонова

Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
С ?.01.1929 по ?.08.1933
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Коммуна "Советская Сибирь" Должность: Кузнец
Работа или профессия
С ?.08.1933 по 10.05.1935
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Колхоз им. Сталина. Должность: Председатель
Работа или профессия
С 10.05.1935 по 08.02.1937
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Большереченская МТС. Должность: Начальник автоколонны
Образование
С 01.03.1937 по 20.08.1937
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Школа шоферов. Специальность: Шофер
Работа или профессия
С ?.08.1937 по 20.04.1938
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Большереченская МТС. Должность: Шофёр
Работа или профессия
С 20.04.1938 по 01.10.1938
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Троицкая автоколона. Должность: Шофёр
Работа или профессия
С 01.10.1938 по 08.05.1939
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Троицкий сельский совет. Должность: Председатель
Работа или профессия
С 08.05.1939 по 05.03.1941
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Райком ВКП(б). Должность: Заведующий партийным учетом
Работа или профессия
С 05.03.1941 по 28.08.1941
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Райком ВКП(б). Должность: Заведующий оргинструкторским отделом
Смерть
После 1944
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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