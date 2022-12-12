Коротких (Савин) Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения16.02.1903 ст.
Дата смертиПосле 1944
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
С ?.09.1841
Политрук
Рождение
16.02.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: Савина Агрипина Фотеева
Крещение
17.02.1903 ст.
Бракосочетание
1920
Работа или профессия
С ?.01.1929 по ?.08.1933
Коммуна "Советская Сибирь" Должность: Кузнец
Работа или профессия
С ?.08.1933 по 10.05.1935
Колхоз им. Сталина. Должность: Председатель
Работа или профессия
С 10.05.1935 по 08.02.1937
Большереченская МТС. Должность: Начальник автоколонны
Образование
С 01.03.1937 по 20.08.1937
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Школа шоферов. Специальность: Шофер
Работа или профессия
С ?.08.1937 по 20.04.1938
Большереченская МТС. Должность: Шофёр
Работа или профессия
С 20.04.1938 по 01.10.1938
Троицкая автоколона. Должность: Шофёр
Работа или профессия
С 01.10.1938 по 08.05.1939
Троицкий сельский совет. Должность: Председатель
Работа или профессия
С 08.05.1939 по 05.03.1941
Райком ВКП(б). Должность: Заведующий партийным учетом
Работа или профессия
С 05.03.1941 по 28.08.1941
Райком ВКП(б). Должность: Заведующий оргинструкторским отделом
Смерть
После 1944