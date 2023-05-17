Денисова Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Марфа Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Денисов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Денисов Михайло Пахомович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Денисов Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Денисов Михайло Пахомович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Михайло Пахомович

Смерть
Неизвестно
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