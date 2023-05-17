Денисова Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Денисов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Денисов Михайло Пахомович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Денисов Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Денисов Михайло Пахомович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно